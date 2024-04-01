Украина в обороне. Что происходит на фронте и есть ли сигналы о новом наступлении РФ

Украинские войска продолжают вести оборону по всему фронту. Темпы вражеского продвижения снизились, однако на конец весны или начало лета, возможно, готовится очередная кампания.

Подробнее о ситуации на разных участках фронта, а также о том, где и когда ждать нового наступления РФ, - в обзоре РБК-Украина.

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Наиболее опасные направления на фронте

За последние недели украинским войскам удалось стабилизировать фронт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News. По его словам, ситуация лучше, чем была еще два-три месяца назад, когда Силы обороны испытывали дефицит артиллерийских боеприпасов и разных видов оружия. Но и тогда российские оккупанты не смогли добиться больших успехов.

Тем не менее в сводках Генштаба сообщается о десятках боестолкновений каждый день, ударах авиации и артиллерийских обстрелах. Что касается наиболее опасных направлений, то военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выделяет Авдеевку и Часов Яр.

"В районе Авдеевки это действия возле Бердычей, Орловки, Тоненького и так далее. Здесь они создают буфер безопасности полукругом. А потом после оперативной паузы будут готовиться к наступательным действиям за пределами этого буфера. В районе Часова Яра стоит отметить ситуацию в Ивановском. Оккупанты зашли в село и заняли позиции в северо-восточной части, потому что им важно создать условия для наступления на сам Часов Яр. Это наиболее опасные направления", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Помимо всего прочего, сложная ситуация возле Новомихайловки (Донецкая область), где противник постоянно атакует вдоль дороги 00532 от Марьинки до Угледара.

"Также не забываем такие локации, как Серебрянское лесничество, район Белогоровки (Луганская область) и Лимано-Купянскую ось саму по себе. И, конечно же, о районе Работино Запорожской области. Потому что оккупанты до сих пор не смогли восстановить над ним контроль и пытаются продолжать наступательные действия", - добавил эксперт.

Оборона по реке. Что происходит возле Авдеевки

Наступление РФ на запад от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий. В нескольких километрах от захваченного города протекает река Дурная с каскадами более широких прудов, на высотах за ними располагаются Силы обороны Украины, которые пытаются сдержать оккупантов на линии от Яснобродовки до Бердычей.

Судя по картам проекта DeepState, во второй половине марта они заняли села Тоненькое и Орловка, а рубеж обороны сместился на запад. По данным Генштаба, за минувшие сутки наши защитники отразили 12 атак в районе Бердычей, Семеновки, Уманского, Первомайского и Невельского. Здесь враг при поддержке авиации пытается выбить ВСУ с занимаемых рубежей.

Фото: российское наступление на запад от Авдеевки замедлилось (deepstatemap.live)

По словам командира второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кухарчука, Авдеевское направление остается главным направлением вражеского удара, и сюда Россия бросила целую армию в составе нескольких дивизий.

"Несмотря на это, продвижение противника, начиная от Авдеевки и заканчивая в эти дни удалось стабилизировать", - отметил он и добавил, что продвижение РФ нельзя назвать остановленным полностью.

На днях здесь состоялась, возможно, одна из крупнейших танковых атак за все время полномасштабной войны, пишет Forbes. В попытке наступать из Тоненького в сторону Уманского в бой пошли сразу 36 танков и 12 БМП. Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады подбили около 20 единиц техники. Почти все они попали на фото, сделанное с дрона.

Фото: разбитая колонна бронетехники возле Тоненького (t.me/Airborne1126)

По словам Коваленко, колонну удалось остановить благодаря заминированным полям и слаженной работе FPV-дронов. Из-за дефицита артиллерии ВСУ приходится выдумывать тактические элементы. Но лучше, чтобы были все необходимые средства, да еще и с запасом, чтобы держать оборону.

"Можно ли говорить, что мы справимся без артиллерийских боеприпасов? Нет, это не так. Нам их нужно много, потому что колонны будут идти снова и снова", - подчеркнул он.

Ползучее наступление. Какова ситуация возле Часов Яра

На Бахмутском отрезке россияне атакуют довольно широким фронтом. На северном фланге добиваются частичных успехов и с каждой неделей приближаются к Часов Яру. На данный момент от линии фронта до восточных окраин около 1-2 км. А если оккупантам удастся занять село Ивановское и пройти еще пару километров, то основной южный логистический путь между Часов Яром и Константиновкой окажется под угрозой.

РБК-Украина ранее писало, почему этот город важен для оккупантов. Он находится на высотах, с которых россияне смогут взять Константиновку и Дружковку под огневой контроль, а в перспективе организовать плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Без захвата которой невозможно достижение одной из целей так называемой "СВО" - оккупация Донецкой области.

В целом Силам обороны удается отбивать российские атаки. По словам комбата беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" в составе 92-й отдельной штурмовой бригады Юрия Федоренко, за последние дни противник не имел здесь успехов.

"Направление кипит. Враг сосредоточился на направлении Часов Яра. Для них это важно, потому что это господствующая высота", - сказал он.

Фото: противник наступает довольно широким фронта со стороны Бахмута (deepstatemap.live)

Отметим, фактически наступление началось еще в конце 2023 года, и за четыре месяца достижения РФ более чем скромные. Как полагают аналитики ISW, для этого есть как минимум две причины. Первая - россияне вынуждены поддерживать темп возле Авдеевки, поэтому не смогли перебросить силы под Бахмут. Вторая - украинские войска успели построить "значительные укрепления в форме кольца".

Все это говорит о том, что вряд ли Часов Яру в ближайшее время грозит оккупация или окружение, объясняет Александр Коваленко.

"Потому что там нет условий для масштабного продвижения. Там на сегодня враг смог создать условия для наступления на села. И способен действовать только в направлении Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Даже на этом этапе у них большие проблемы, но если они захватят села, то во второй половине 2024 года смогут перейти к более интенсивным наступательным действиям на Часов Яр. Отказываться от него россияне не будут", - отметил он.

Другие направления от Купянска до Крынок: краткий обзор

Под Купянском (Харьковская область) враг пытается продвинуться вблизи Синьковки и Ивановки, но безуспешно. Да и в целом вражеская активность здесь сведена к минимуму. Например, по данным Генштаба, за минувшие сутки там не было штурмов.

Как заявил помощник начальника погранотряда "Стальная граница" Иван Шевцов, противник накапливает личный состав и технику, чтобы в перспективе активизировать наступление на Купянск и Купянск-Узловой. По его словам, в целом на Лимано-Купянской оси сохраняется вражеская 100-тысячная группировка.

Наиболее активны россияне в направлении Лимана (Донецкая область). А именно возле Тернов и Белогоровки, соответственно, западнее и южнее оккупированной Кременной. Отметим, захват Лимана откроет путь на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Сейчас же оккупанты атакуют Терны, Ямполовку и Торское, пытаясь выдавить Силы обороны на противоположный берег реки Жеребец. Если это получится, до города останется около 10 км.

Фото: оккупанты сохраняют на Лимано-Купянской оси 100-тысячную группировку и активно штурмуют направление Лимана (deepstatemap.live)

Военные обозреватели называют Терны одной из самых горячих точек. В том числе потому, что противник стягивает силы и наращивает удары КАБами. От самого села ничего не осталось, там уничтожены почти все дома, а российская пропаганда уже предвкушает "освобождение" очередного населенного пункта.

К юго-западу от оккупированного Донецка продолжается движение возле Новомихайловки в сторону Угледара. Позиционные бои ведутся в районе Красногоровки, Георгиевки и Победы, а возле админграницы с Запорожской областью - в районе Водяного, Старомайорского и Приютного.

Фото: противник штурмует Работинский выступ почти без бронетехники (​​​​​deepstatemap.live)

На западе Запорожской области горячо в районе Работино и Вербового. Силы обороны юга сообщают, что россияне усилили воздушную разведку и поднимаю небо по 200 дронов в день. Что касается штурмов, то в атаках почти не участвует бронетехника. Как и на левобережье Херсонской области в районе нашего плацдарма в Крынках. Здесь они проводят от одного до трех штурмов в день легкой пехотой, тоже без поддержки бронетехники.

"Если на Запорожском направлении обустроено все от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы, то на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с плацдарма, сложная ситуация у них с формированием штурмовых подразделений", - заявила на днях спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк и добавила, что из Крынок не возвращается 60-70% вражеских штурмовых групп.

Россия готовит большое наступление? Где и когда оно может начаться

Военное и политическое руководство Украины говорит о новом большом российском наступлении. Которое может начаться в конце мая или в начале июня. Главные вопросы - хватит ли у России сил и сосредоточится ли она на одном направлении.

Как пишет российское издание "Верстка", в администрации Путина надеются мобилизовать около 300 тысяч человек, чтобы часть направить на менее приоритетные участки и высвободить опытных военных для наступления на Харьков. Но такая операция потребует масштабных маневров на открытой местности, чего не было с начала полномасштабного вторжения.

Если россияне все-таки попытаются захватить Харьков, он станет фатальным для них городом, уверен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, саму вероятность игнорировать нельзя, поэтому уже сейчас проводится комплекс мер по созданию заграждений. Также разрабатываются планы применения Сил обороны.

Он также напомнил, что у Украины есть успешный опыт 2022 года, когда удалось просчитать действия противника и освободить значительную часть Харьковской области.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - подчеркнул главком.

Фото: главком ВСУ Александр Сырский уверен, что Харьков станет для России фатальным городом, если она решится наступать (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, на прошлой неделе они впервые атаковали Харьков универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами УМПБ Д-30 (следующее поколение КАБов). И это настораживает с учетом того, что согласно обычной тактике оккупанты сначала забрасывают города авиабомбами, после чего наступают по суше.

Эксперт Александр Коваленко исключает российское наступление на Харьков.

"Для этого у них нет ресурсов, чтобы идти на Харьков. А что касается ударов бомбами, то это, как говорится "обыкновенный рашизм", террор против гражданского населения. Цель - оставить Харьков без света, воды и полностью разрушить инфраструктуру", - отметил он.

Аналитики ISW считают, что несмотря на накопление личного состава на Лимано-Купянской оси, под Бахмутом и на других участках, крупная операция возможна лишь на одном оперативном направлении. Скорее всего, под ударом окажется западная часть Донецкой области. По мнению Коваленко, вряд ли Россия откажется от наиболее приоритетных направлений на Купянск и Часов Яр. А линия от Марьинки до Угледара с выходом в западную часть региона лишь на третьем месте в списке приоритетов, на которых оккупанты сосредоточатся во второй половине года.

Сигналом для наступления станет перегруппировка войск, восстановление боеспособности подразделений, накопление ресурсов и формирование ресурсов, чего сейчас не наблюдается. На сегодня условий для начала наступательных действий нет, объясняет эксперт.

"Мы видим, как они на своей территории пытаются создать несколько формирований, например, 44-й армейский корпус. Однако пока не удается, не хватает ни людского ресурса, ни техники. Можно сказать, что подготовка, условно, на начальном этапе, да и то проходит с не лучшими показателями", - добавил он.

Отметим, некоторые официальные лица на Западе вообще называют угрозу большого наступления преувеличенной. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун сомневается в способности РФ провести такого уровня операцию. И заявил, что риск новой эскалации со стороны Москвы "не столь высок, как, возможно, был в начале вторжения".

Теракт в "Крокусе". Зачем Путину история с якобы причастностью Украины

22 марта 2024 года произошел второй по числу жертв теракт в истории России. Террористы напали на людей в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой, устроили стрельбу и пожар, в результате погибли не менее 144 человек, еще свыше 550 пострадали.

Ответственность взял "Вилаят Хорасан" - афганское отделение террористической организации "Исламское государство". Всего задержали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей, которые оказались гражданами Таджикистана. Несмотря на неоднократное подтверждение причастности ИГИЛ, кремлевские власти продвигают версию о якобы "украинском следе".

Российская пропаганда и Путин говорят, что террористы якобы пытались сбежать в Украину. Но эта версия не выдерживает критики, так как за два года войны приграничные территории насыщены войсками и силовиками, отметил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. Еще резче отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", - сказал он.

Позже Александр Лукашенко развеял версию Путина. По его словам, террористы изначально двигались в сторону границы с Беларусью. Несмотря на это, на прошлой неделе Путин снова связал теракт с Украиной, а Зеленский в ответ назвал его "больным и циничным существом". Судя по всему, диктатору поверили только россияне. По данным опроса OpenMinds, более 50% населения РФ согласны с "украинским следом", а более 75% считают Путина "надежным источником информации".

Такое упорство Кремля рассчитано на внутреннего потребителя, объясняет Коваленко.

"Чтобы скармливать россиянам историю, что, мол, так называемая "СВО" проходит не зря. Что якобы воюют с террористическим государством и так далее. Даже Гундяев (патриарх РПЦ Кирилл, - ред.) подключился к теме и разгоняет нарративы о "священной войне". То есть все направлено исключительно на внутреннего потребителя", - добавил эксперт.