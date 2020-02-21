Путін: співпраця Росії і України невигідна ряду країн

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що співпраця Росії та України створює їм глобального конкурента

Співпраця Росії та України невигідна ряду країн, бо створює їм глобального конкурента. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю росЗМІ.

Путін вважає, що "ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб Україну і Росію розтягувати".

"Будь-яке об'єднання Росії та України, їх можливостей і конкурентних переваг - це створення конкурента, глобального конкурента в Європі та у світі. Ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб нас розтягувати", - вважає він.

За його словами, "ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні, переслідували особисті інтереси".

"А в чому вони полягають? Навіть не більше заробити грошей за рахунок пограбування українського народу, а зберегти, що награбоване до сих пір. Ось в чому головне завдання. Бабки-то де, вибачте за моветон? Грошики де? В закордонних банках", - сказав він.

Нагадаємо, Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Раніше повідомлялось, що що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу Кремля на українському напрямі". Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.