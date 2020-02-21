Путин: сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что сотрудничество России и Украины создает им глобального конкурента

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью росСМИ.

Путин считает, что "никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы Украину и Россию растаскивать".

"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - считает он.

По его словам, "те, кто возглавлял Украину или добрался к власти в Украине, преследовали личные интересы".

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках", - сказал он.

Напомним, Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.

Ранее сообщалось, что что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении". Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля стал новый замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.