У Путіна відреагували на наступ бойовиків на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Дмитро Пєсков заявив, що прояснюються деталі події на Донбасі

Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, в Кремлі не знають, що могло спровокувати цей бій, але РФ бачила повідомлення про жертви з обох сторін. У зв'язку з цим Кремль "висловлює співчуття".

"Найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити якісь висновки", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, твердження про те, що Кремль може мати вплив на Донецьк і Луганськ, а також несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, є "абсолютно неправильним формулюванням".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони буде приймати рішення про

подальші кроки у зв'язку з настанням бойовиків на Донбасі.

Зранку штаб ООС повідомив, що бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент збирає РНБО.