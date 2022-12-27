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Минкульт рекомендовал не продлевать аренду Киево-Печерской лавры для УПЦ МП

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Киев, Вторник 27 декабря 2022 19:31
Минкульт рекомендовал не продлевать аренду Киево-Печерской лавры для УПЦ МП Фото: Минкульт рекомендовал не продлевать аренду Киево-Печерской лавры для УПЦ МП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство культуры Украины рекомендовало не продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви для УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко в Telegram.

По его словам, по вопросу продления аренды двух храмов, которая заканчивается 31 декабря этого года, к министерству обратился исполняющий обязанности гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник.

"Мы рекомендовали не продлевать аренду с учетом истечения срока действия договоров и указа президента Украины №820/2022 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года “Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, соответствующее письмо уже направили митрополиту Павлу, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Министр также добавил, что уже создана межведомственная правительственная комиссия по вопросу дальнейшего использования имущества Заповедника.

"Соответственно, учитывая, что на Верхней Лавре соглашение истекает, то до истечения срока проверки - использование церковного имущества делается невозможным", - отметил Ткаченко.

Напомним, еще в начале декабря стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

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Киев Александр Ткаченко УПЦ МП Министерство культуры
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