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Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете Московского патриархата в Украине

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 11:15
Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете Московского патриархата в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №820 от 1 декабря, опубликованный на сайте Офиса президента.

Таким образом Зеленский ввел в действие решение СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Президент поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты об ограничении и запрете руководствуемых РФ религиозных организаций. Также правительство должно проверить основания и условия, согласно которым религиозные организации пользуются имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Государственной службе по этнополитике и свободе совести было поручено в двухмесячный срок провести экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

СБУ и полиции поручили активизировать проверки по противодействию подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.

Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил, что СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с Россией.

Также отметим, что СБУ продолжает проверять объекты Московского патриархата в Украине, правоохранители проводят обыски в монастырях в трех областях.

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Владимир Зеленский СНБО УПЦ МП
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