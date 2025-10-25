ua en ru
Путин рассчитывает на усталость Запада, но этого не произойдет, - премьер-министр Дании

Украина, Суббота 25 октября 2025 05:55
Путин рассчитывает на усталость Запада, но этого не произойдет, - премьер-министр Дании Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. Однако этого никогда не произойдет.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих".

"Я считаю, что стратегия Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы в какой-то момент остановимся и сдадимся. Но, конечно, этого никогда не произойдет", - подчеркнула Фредериксен.

Она также прокомментировала недавний звонок Путина президенту США Дональду Трампу, отметив, что он свидетельствует о страхе Кремля перед сильной Украиной.

"Путин сам позвонил Трампу, потому что боялся, что Украина возьмет верх. Но он отклонил предложение о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта. Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира", - сказала премьер.

По словам Фредериксен, в ответ на продолжение агрессии и гибридной войны РФ против Запада "коалиция решительных" договорилась усилить давление на Москву.

Речь идет о согласованных шагах по долгосрочному финансированию Украины, развитию ее оборонной промышленности, закупке американского оружия и введении новых санкций против российской экономики.

Премьер напомнила о 19-м пакете санкций ЕС, направленном против энергетического сектора РФ и ее "теневого флота" танкеров, а также о санкциях США и Великобритании против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

"Коалиция решительных"

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер 24 октября заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года. Он состоит из к пунктов.

Также известно, что во во время встречи Кир Стармер призвал союзников Украины увеличить поставки оружия дальнего действия, чтобы укрепить позиции Киева в преддверии зимы.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на саммите "коалиции решительных" заявил, что страны-участники коалиции должны поддерживать энергетическую устойчивость Украины и усиливать давление на РФ.

