Путін розраховує на втому Заходу, але цього не станеться, - прем'єр-міністр Данії

Україна, Субота 25 жовтня 2025 05:55
Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що Захід втомиться і перестане допомагати Україні. Однак цього ніколи не станеться.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих".

"Я вважаю, що стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми в якийсь момент зупинимося і здамося. Але, звичайно, цього ніколи не станеться", - наголосила Фредеріксен.

Вона також прокоментувала нещодавній дзвінок Путіна президенту США Дональду Трампу, зазначивши, що він свідчить про страх Кремля перед сильною Україною.

"Путін сам зателефонував Трампу, бо боявся, що Україна візьме гору. Але він відхилив пропозицію про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Немає жодних ознак того, що Росія хоче миру", - сказала прем'єр.

За словами Фредеріксен, у відповідь на продовження агресії та гібридної війни РФ проти Заходу "коаліція рішучих" домовилася посилити тиск на Москву.

Йдеться про узгоджені кроки щодо довгострокового фінансування України, розвитку її оборонної промисловості, закупівлі американської зброї та запровадження нових санкцій проти російської економіки.

Прем'єр нагадала про 19-й пакет санкцій ЄС, спрямований проти енергетичного сектору РФ та її "тіньового флоту" танкерів, а також про санкції США та Великої Британії проти двох найбільших російських нафтових компаній.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 24 жовтня заявив, що "коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року. Він складається з до пунктів.

Також відомо, що під час зустрічі Кір Стармер закликав союзників України збільшити постачання зброї дальньої дії, щоб зміцнити позиції Києва напередодні зими.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на саміті "коаліції рішучих" заявив, що країни-учасники коаліції повинні підтримувати енергетичну стійкість України і посилювати тиск на РФ.

