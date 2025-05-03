Испугались? В России взбесились из-за "отказа" Зеленского от перемирия на 9 мая

В России начали истерить после заявления президента Украины Владимира Зеленского о "перемирии", которое предложил российский диктатор Владимир Путин. Даже пригрозили, что в "Киеве не наступит 10 мая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой .

Так, украинский президент во время общения с журналистами сегодня назвал предложенное Путиным трехдневное прекращение огня "театральной постановкой" и предложил объявить перемирие на 30 дней. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не может дать никаких гарантий безопасности тем лидерам, которые решат приехать на парад в Москву, ведь это - ответственность России.

Такое заявление вызвало истерику у пресс-секретаря российского МИД, которая заявила, что это "классическая угроза террориста международного масштаба". А также добавила, что "отказ" от трехдневного перемирия - это недвусмысленная угроза мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 мая в Москву.

"Теперь он угрожает физической опасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", - написала Захарова в Telegram.

Заместитель главы Совбеза РФ Медведев также взбесился из-за заявления Зеленского и перешел к угрозам, отметив, что "в случае реальной провокации на День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".