Испугались? В России взбесились из-за "отказа" Зеленского от перемирия на 9 мая
В России начали истерить после заявления президента Украины Владимира Зеленского о "перемирии", которое предложил российский диктатор Владимир Путин. Даже пригрозили, что в "Киеве не наступит 10 мая".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Так, украинский президент во время общения с журналистами сегодня назвал предложенное Путиным трехдневное прекращение огня "театральной постановкой" и предложил объявить перемирие на 30 дней. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не может дать никаких гарантий безопасности тем лидерам, которые решат приехать на парад в Москву, ведь это - ответственность России.
Такое заявление вызвало истерику у пресс-секретаря российского МИД, которая заявила, что это "классическая угроза террориста международного масштаба". А также добавила, что "отказ" от трехдневного перемирия - это недвусмысленная угроза мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 мая в Москву.
"Теперь он угрожает физической опасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", - написала Захарова в Telegram.
Заместитель главы Совбеза РФ Медведев также взбесился из-за заявления Зеленского и перешел к угрозам, отметив, что "в случае реальной провокации на День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".
Перемирие по-русски
В середине апреля российский диктатор Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" до 21 апреля, которое сама же оккупационная армия нарушила, ведь не прекращала обстрелы и атаки на позиции украинских войск на фронте и гражданское население.
Но уже 28 апреля Путин объявил новое "перемирие", которое якобы будет действовать с 8 до 11 мая. В это время диктатор хочет провести парад к так называемому "дню победы", который россияне отмечают 9 мая.
В Украине заявили, что "путинское перемирие" не изменит ход войны, а только пойдет на пользу России. В то же время Киев предложил принять предложение США и объявить безусловное прекращение огня на 30 дней. Россия от этого отказывается.
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