Путін різко відреагував на арешт Медведчука: "зачистка політичного поля"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука в Україні. Він заявив про "зачистку політичного поля" в Україні.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності".
Путін вважає, що Захід підтримує Україну в питанні арешту Медведчука та закриття телеканалів.
"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, що вони підтримують рішення подібного роду", - заявив він.
Нагадаємо, вчора суд в Києві обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Зазначимо, народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.