Путин резко отреагировал на арест Медведчука: "зачистка политического поля"

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине . Он заявил о "зачистке политического поля" в Украине.

Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".

Путин считает, что Запад поддерживает Украину в вопросе ареста Медведчука и закрытия телеканалов.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода", - заявил он.