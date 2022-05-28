Путін пригрозив Макрону та Шольцу за постачання зброї Україні

Президент РФ Володимир Путін пригрозив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону та прем'єр-міністру Німеччини Олафу Шольцу посиленням гуманітарної кризи в Україні через постачання зброї ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.