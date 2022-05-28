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Путин пригрозил Макрону и Шольцу за поставки оружия Украине

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 20:33
Путин пригрозил Макрону и Шольцу за поставки оружия Украине Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Германии Олафу Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе разговора Владимир Путин предостерег Германию и Францию от дальнейших поставок оружия Украине. Путин сказал об опасном характере продолжающейся "накачки" Украины западным оружием", - сказано в сообщении Кремля.

При этом отмечается, что, по словам главы российского государства, в случае продолжения поставок вооружения "ситуация в Украине усугубится, а гуманитарный кризис усилится".

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил продовольственный кризис в мире.

Также мы писали, что Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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