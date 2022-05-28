Путин пригрозил Макрону и Шольцу за поставки оружия Украине

Президент РФ Владимир Путин пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Германии Олафу Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе разговора Владимир Путин предостерег Германию и Францию от дальнейших поставок оружия Украине. Путин сказал об опасном характере продолжающейся "накачки" Украины западным оружием", - сказано в сообщении Кремля.

При этом отмечается, что, по словам главы российского государства, в случае продолжения поставок вооружения "ситуация в Украине усугубится, а гуманитарный кризис усилится".