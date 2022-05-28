Путін провів переговори з Макроном та Шольцем: обговорили продовольчу кризу
Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив продовольчу кризу у світі. Глава російської держави поставив умову поновлення експорту українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кремля.
"Президент РФ заявив Макрону та Шольцу, що напруженість на продовольчому ринку знизить постачання сільгосппродукції з РФ, але треба зняти санкції. Путін повідомив, що РФ готова шукати способи безперешкодного експорту зерна, включаючи вивіз з чорноморських портів", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що лідери держав також обговорили поновлення переговорів між Києвом та Москвою. Путін заявив про "готовність російської сторони до відновлення діалогу".
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що умови щодо перемир'я, які озвучив президент України Володимир Зеленський, є "нездійсненними та категоричними".
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