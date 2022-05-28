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Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів із Зеленським

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Берлін, Субота 28 травня 2022 16:14
Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів із Зеленським Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. І закликали його до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Повідомляється, що бесіда тривала близько 80 хвилин. Шольц і Макрон закликали російського президента до негайного перемир'я і виведення військ з України, а також піти на прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне рішення.

Крім того, Шольц і Макрон позитивно оцінили поводження з українськими полоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо по морю. Президент Путін пообіцяв, що відкриття мінного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не буде використовуватися Росією для наступальних дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Путін запевнив Шольца і Макрона у готовності до відновлення діалогу з Україною.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Олаф Шольц
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