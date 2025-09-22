Путін повернувся до ядерних погроз Заходу: лякає відповіддю "не словом, а силою"

Російський диктатор Володимир Путін погрожує відповісти на будь-яку "загрозу з боку Заходу" не словом, а військовою силою. Він упевнений у "надійності" російської ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави Кремля на нараді з членами Радбезу РФ.

Диктатор цинічно сказав, що стратегічна стабільність у світі "продовжує деградувати". За його словами, Москва нібито неодноразово висувала ідеї для того, щоб виправити ситуацію, але "виразного відгуку" від Заходу не було.

"Підкреслю, і в цьому ні в кого не повинно бути сумніву, Росія в змозі відповісти на будь-які наявні загрози, що існують і знов виникають. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів. Приклад тому - наше рішення про відмову від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності", - додав Путін.

Він нафантазував, що відмова від мораторію на розгортання наземних ракет була "вимушеним кроком", оскільки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розмістили "аналогічні озброєння американського та іншого західного виробництва".