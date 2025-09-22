Путін повернувся до ядерних погроз Заходу: лякає відповіддю "не словом, а силою"
Російський диктатор Володимир Путін погрожує відповісти на будь-яку "загрозу з боку Заходу" не словом, а військовою силою. Він упевнений у "надійності" російської ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави Кремля на нараді з членами Радбезу РФ.
Диктатор цинічно сказав, що стратегічна стабільність у світі "продовжує деградувати". За його словами, Москва нібито неодноразово висувала ідеї для того, щоб виправити ситуацію, але "виразного відгуку" від Заходу не було.
"Підкреслю, і в цьому ні в кого не повинно бути сумніву, Росія в змозі відповісти на будь-які наявні загрози, що існують і знов виникають. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів. Приклад тому - наше рішення про відмову від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності", - додав Путін.
Він нафантазував, що відмова від мораторію на розгортання наземних ракет була "вимушеним кроком", оскільки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розмістили "аналогічні озброєння американського та іншого західного виробництва".
Провокації Росії
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін почав знову погрожувати країнам Заходу ядерною зброєю на тлі кількох кричущих провокацій РФ проти країн НАТО.
Зокрема, в ніч на 10 вересня 19 російських безпілотників атакували територію Польщі. Сили ППО зуміли знищити лише чотири дрони.
Також минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. На цьому тлі Таллінн запросив консультації з НАТО.