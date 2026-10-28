Путин похвастался российским "аналогом" Starlink и заявил о контактах с Маском

Россия поддерживает тесный контакт с Соединенными Штатами в космической сфере, в частности с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Диктатор заявил, что "Рассвет" является "российским аналогом" Starlink, и добавил, что это "первые шаги" страны-агрессора в этой сфере.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, ведь на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок", - заявил он.

Кроме того, Путин назвал Маска "гениальным человеком", поскольку компания SpaceX вывела на орбиту тысячи спутников Starlink.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины назвали разработчиков и производителей, привлеченных к реализации российского проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной связи "Рассвет".

Отметим, первые 16 спутников этой системы Россия вывела на орбиту в марте. В конце мая сообщалось, что аппараты находятся на этапе тестирования, а признаков их военного применения на тот момент не обнаружили.