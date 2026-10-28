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Путин похвастался российским "аналогом" Starlink и заявил о контактах с Маском

16:30 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Путин похвастался российским "аналогом" Starlink и заявил о контактах с Маском Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия поддерживает тесный контакт с Соединенными Штатами в космической сфере, в частности с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Диктатор заявил, что "Рассвет" является "российским аналогом" Starlink, и добавил, что это "первые шаги" страны-агрессора в этой сфере.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, ведь на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок", - заявил он.

Кроме того, Путин назвал Маска "гениальным человеком", поскольку компания SpaceX вывела на орбиту тысячи спутников Starlink.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины назвали разработчиков и производителей, привлеченных к реализации российского проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной связи "Рассвет".

Отметим, первые 16 спутников этой системы Россия вывела на орбиту в марте. В конце мая сообщалось, что аппараты находятся на этапе тестирования, а признаков их военного применения на тот момент не обнаружили.

РБК-Украина также писало, что второй запуск серийных аппаратов прошел 19 июля. Согласно данным независимых баз, на орбиту отправили еще 16 спутников.

В то же время для круглосуточного покрытия, которое анонсирует Москва, группировка должна насчитывать более 250 аппаратов.

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