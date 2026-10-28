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Путін похизувався російським "аналогом" Starlink і заявив про контакти з Маском

16:30 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Путін похизувався російським "аналогом" Starlink і заявив про контакти з Маском Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія підтримує тісний контакт зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема із засновником компанії SpaceX Ілоном Маском.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Диктатор заявив, що "Рассвет" є "російським аналогом" Starlink, і додав, що це "перші кроки" країни-агресорки в цій сфері.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском, адже на орбітах дуже важливо не заважати один одному, дотримуватися певної дисципліни та порядку", - заявив він.

Крім того, Путін назвав Маска "геніальною людиною", оскільки компанія SpaceX вивела на орбіту тисячі супутників Starlink.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони України назвали розробників і виробників, залучених до реалізації російського проєкту низькоорбітальної супутникової системи широкосмугового зв’язку "Рассвет".

Зазначимо, перші 16 супутників цієї системи Росія вивела на орбіту в березні. Наприкінці травня повідомлялося, що апарати перебувають на етапі тестування, а ознак їхнього військового застосування на той момент не виявили.

РБК-Україна також писало, що другий запуск серійних апаратів відбувся 19 липня. Згідно з даними незалежних баз, на орбіту відправили ще 16 супутників.

Водночас для цілодобового покриття, яке анонсує Москва, угруповання має налічувати понад 250 апаратів.

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