Путін похизувався російським "аналогом" Starlink і заявив про контакти з Маском

Росія підтримує тісний контакт зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема із засновником компанії SpaceX Ілоном Маском.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Диктатор заявив, що "Рассвет" є "російським аналогом" Starlink, і додав, що це "перші кроки" країни-агресорки в цій сфері.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском, адже на орбітах дуже важливо не заважати один одному, дотримуватися певної дисципліни та порядку", - заявив він.

Крім того, Путін назвав Маска "геніальною людиною", оскільки компанія SpaceX вивела на орбіту тисячі супутників Starlink.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони України назвали розробників і виробників, залучених до реалізації російського проєкту низькоорбітальної супутникової системи широкосмугового зв’язку "Рассвет".

Зазначимо, перші 16 супутників цієї системи Росія вивела на орбіту в березні. Наприкінці травня повідомлялося, що апарати перебувають на етапі тестування, а ознак їхнього військового застосування на той момент не виявили.