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Замена Starlink: в ГУР раскрыли детали разработки российской системы "Рассвет"

10:02 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Замена Starlink: в ГУР раскрыли детали разработки российской системы "Рассвет" Фото: в ГУР раскрыли детали разработки российской системы "Рассвет" (t.me/bureau)
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В ГУР МО Украины раскрыли разработчиков и производителей, задействованных в реализации российского проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной передачи данных "Рассвет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Система включает орбитальную группировку в составе низкоорбитальных спутников, наземную инфраструктуру управления, шлюзовые станции и абонентские терминалы для стационарных и подвижных объектов.

Кооперация по ее производству объединяет IT-компании, производителей микроэлектроники, научные центры, структуры "Роскосмоса" и министерства обороны РФ.

Главным предприятием в реализации проекта является ООО "Бюро 1440", входящее в IT-конгломерат "ИКС Холдинг". Предприятия холдинга поставляют компоненты, производят солнечные панели, абонентское оборудование, печатные платы, электронные модули и другие составляющие системы.

"Роскосмос" и другие предприятия аэрокосмической отрасли РФ отвечают за разработку и производство ракет-носителей и разгонных блоков, электрореактивных двигателей и других составляющих для спутников, их адаптацию, подготовку к запуску и выводу на орбиту.

В "Роскосмосе" проект "Рассвет" курирует непосредственно руководитель корпорации Дмитрий Баканов, который ранее был руководителем российского АО "Спутниковая система "Гонец", в том числе на момент его сотрудничества с британской компанией OneWeb и создания совместного предприятия для развития услуг низкоорбитальной спутниковой связи на российском рынке.

Структуры министерства обороны обеспечивают работу космодрома, взаимодействие и дальнейшую интеграцию в военную инфраструктуру связи РФ. Одним из инвесторов, обеспечившего финансовую поддержку разработки и создания системы "Рассвет", выступил банк ВТБ.

Отмечается, что "Рассвет" для РФ – это, прежде всего, военная система связи. В перспективе противником планируется широкомасштабное его использование в интересах своих вооруженных сил.

В частности, уже известно о планах интеграции спутников в космическую систему обеспечения целеуказания ракетного вооружения и дооснащения абонентскими терминалами командно-штабных машин ОТРК "Искандер-М". Запланированное покрытие, прежде всего, охватывает территорию Украины и ЕС.

Ранее сообщалось, что первые 16 серийных спутников группировки Россия вывела на орбиту в марте. В конце мая Бескрестнов говорил, что аппараты работают в тестовом режиме, а признаков военного использования тогда не было. Для стабильной связи, по его оценке, требуется не менее 200-250 спутников.

Второй серийный запуск прошел 19 июля. По данным независимых баз, на орбиту было выведено еще 16 аппаратов. Для круглосуточного покрытия, которое обещают в Москве, понадобится более 250 спутников.

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