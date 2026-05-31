Москва строит свой аналог Starlink: "Флэш" оценил реальность угрозы

Россия разворачивает собственную спутниковую систему скоростного интернета на низкой орбите - аналог Starlink под названием "Бюро 1440". Первые 16 спутников "Рассвет" уже на орбите и работают в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram специалиста по радиоэлектронной борьбе Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По оценке специалиста, Москва хорошо понимает важность скоростной передачи данных через низкоорбитальные спутники, поэтому активное развитие такой системы - вопрос лишь времени.

Текущее состояние проекта выглядит так: 16 аппаратов "Рассвет" уже на орбите, но для стабильной связи понадобится не менее 200-250 спутников.

В планах - запуск 300, а затем еще 700 аппаратов. Реальные сроки и цифры, подчеркивает Флеш, постоянно меняются.

Опасны ли спутники сейчас

Теоретически - да, но ограниченно. Один спутник проходит над территорией Украины примерно раз в сутки и способен обеспечить скоростную передачу данных в течение 6-10 минут.

Гипотетически враг мог бы установить спутниковые терминалы на "Шахедах" и спланировать атаку именно во время пролета, однако с организационной стороны это слишком сложно.

Флеш отмечает, что пока на орбите не будет достаточного количества аппаратов для стабильной связи, полноценное военное применение "Рассвета" невозможно. Если же оно начнется, это зафиксируют по трафику со спутников, данным разведки или трофеям.

Почему Украина не бьет по проекту

Флеш объясняет, что проект пока не имеет признаков и фактов военного использования, поэтому контрмеры к нему не применяются.

Он отдельно отвергает идею ударов украинскими БпЛА по российским космодромам Плесецк, Восточный и Байконур - называет это "бредом".