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Україна передала РФ договір про транзит і дорожню карту анбандлінгу

Новини » Енергетика    19.09.2019 - 19:17
Україна передала РФ договір про транзит і дорожню карту анбандлінгу
Фото: переговори по газу (facebook.com/NaftogazUA)

"Нафтогаз" прокоментував підсумки газових переговорів

Українська сторона на переговорах щодо газу в Брюсселі передала Росії проект нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи (ГТС). Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

"Нафтогаз" зазначив, що "Газпром" вперше допустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо вони будуть в повній мірі впроваджені в Україні до кінця поточного року.

"В рамках цього процесу українська сторона представила учасникам переговорів майбутнього відокремленого оператора ГТС України, який передав російській стороні проект договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартного договору на транспортування. Зі свого боку "Нафтогаз" передав росіянам дорожню карту дій для завершення відділення оператора ГТС (анбандлінг)", - йдеться в повідомленні.

Україна передала РФ договір про транзит і дорожню карту анбандлінгу

Нагадаємо, раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер назвав "план Б" у газових переговорах з Україною з транзиту. За його словами, він передбачає короткострокове продовження діючого контракту на транзит газу, якщо Київ не встигне впровадити норми третього енергопакету.

Відзначимо, в кінці жовтня на наступних тристоронніх переговорах по газу з участю України, Росії та Євросоюзу обговорюватимуть обсяги транзиту і прямі поставки українській стороні.

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