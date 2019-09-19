Коболєв заявив про стриманий оптимізм у газових переговорах з Москвою

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв сподівається, що Київ встигне підготуватися до наступного раунду переговорів

Україна готова до будь-якого сценарію газових переговорів з Росією. Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, головним досягненням тристоронніх газових переговорів в Брюсселі є початок обговорення європейських правил транзиту газу через Україну. Він додав, що в переговорах відчувається стриманий оптимізм, однак Київ готовий і до "песимістичного сценарію".

"До наступного раунду перемовин у жовтні є багато "домашньої" роботи по вдосконаленню українського законодавства. Треба надолужити час, який було змарновано на вигадування "унікальних велосипедів", - наголосив він.

Крім того, глава правління "Нафтогазу" сподівається, що до наступного раунду газових переговорів Україна встигне якісно підготуватися та приведе законодавство у повну відповідність з європейськими нормами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передала Росії проект нового договору про транзит газу. Також українська сторона передала дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи.

Крім того, РБК-Україна писало, що на наступних тристоронніх переговорах по газу з участю України, Росії та Євросоюзу обговорюватимуть обсяги транзиту і прямі поставки українській стороні. Наступний раунд газових переговорів відбудеться до кінця жовтня.