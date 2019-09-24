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Євросоюз вимагає довгострокового контракту на транзит газу по Україні

Новини » Енергетика    24.09.2019 - 16:27
Євросоюз вимагає довгострокового контракту на транзит газу по Україні
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Брюссель наполягає на довгострокове вирішення щодо транзиту газу

Європейський союз домагається довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну. Про це після засідання Ради ЄС енергетики заявив віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович.

За його словами, Брюссель розраховується домогтися прогресу на наступних тристоронніх переговорах з участю Росії і України, які пройдуть у другій половині жовтня.

"Ми намагаємося знайти довгострокове рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін", - зазначив Шефчович.

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна може встановити тариф на транзит російського газу після 2019 року на рівні 3,21 долара за транзит тисячі кубометрів на 100 км.

Російська Федерація на минулих тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі вперше заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. В той же час Москва пропонує продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у тому випадку, якщо не будуть впроваджені нові вимоги Євросоюзу.

Єврокомісія назвала теми наступних переговорів щодо газу
Новини України Евросоюзтранзит газаМарош Шефчович
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