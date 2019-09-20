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Україна готова обговорювати закупівлю російського газу за ринковою ціною

Новини » Економіка    20.09.2019 - 14:05
Україна готова обговорювати закупівлю російського газу за ринковою ціною
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Питання поставок російського газу пов'язане з ціною і питанням транзиту

Україна готова обговорювати контракт на прямі поставки російського газу, проте за ринковою ціною. Про це повідомив міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи тристоронні газові переговори 20 вересня в Брюсселі, Оржель заявив, що для України головним є питання контракту на транзит газу.

"Справді, російська сторона порушувала питання про пряму поставку. І ми досягли з ними згоди, що подальша розмова в рамках консультацій повинна ґрунтуватися на ринкових принципах", - сказав міністр.

При цьому він заявив, що також обговорювалася можлива знижка на транзит залежно від обсягів транспортування російського газу.

Газові переговори між Україною, ЄС і РФ: Пресконференція Міненерго YouTube: https://youtu.be/RimBwITM9Iw

Опубліковано 5 канал Пʼятниця, 20 вересня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 20 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

У той же час спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер впевнений, Російська Федерація і надалі буде використовувати питання транзиту газу для тиску на Україну. На його думку, завдяки відмові від прямої закупівлі російського газу Київ посилив свої сьогоднішні позиції.

Оржель допустив відсутність транзитного контракту з Росією з січня 2020 Росія запропонувала Києву відновити прямі поставки газу
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