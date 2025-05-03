У Путина цинично ответили на 30-дневное перемирие Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с РФ, но настаивает на 30-дневном прекращении огня. В Кремле отреагировали сказав, что "ждут ответа" по трехдневному перемирию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.
По его словам, предложение РФ о трехдневном перемирии, которое ранее сделал российский диктатор Владимир Путин, является якобы "проверкой готовности Киева" к долгосрочному миру.
"Целью предложенного Россией Пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни, 8, 9, 10 мая, является проверкой готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между Россией и Украиной. Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие - это тест на готовность Украины к миру", - утверждает Песков.
Он также добавил, что в Кремле ждут "окончательных заявлений", и вновь повторил тезис российской пропаганды, упомянув "неонацизм".
"Мы будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сказал он.
Что предшествовало
В конце апреля российский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное "перемирие" в мае. В частности, с нуля часов 8 мая по 00:00 с 10 на 11 мая. Исходя из слов Путина, "перемирие" предусматривает полную остановку всех боевых действий. Но как известно на практике "пасхального перемирия", полная остановка огня была лишь в воздухе, но не на фронте.
Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский вновь высказал готовность к прекращению огня, но отметил, что Украина настаивает на 30-дневном перемирии согласно предложенной стратегии США. Он также пояснил, что за короткий срок, предлагаемый Россией - невозможно о чем-либо договориться.
"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - сказал президент Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.