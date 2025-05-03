У Путина цинично ответили на 30-дневное перемирие Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с РФ, но настаивает на 30-дневном прекращении огня. В Кремле отреагировали сказав, что "ждут ответа" по трехдневному перемирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

По его словам, предложение РФ о трехдневном перемирии, которое ранее сделал российский диктатор Владимир Путин, является якобы "проверкой готовности Киева" к долгосрочному миру. "Целью предложенного Россией Пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни, 8, 9, 10 мая, является проверкой готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между Россией и Украиной. Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие - это тест на готовность Украины к миру", - утверждает Песков. Он также добавил, что в Кремле ждут "окончательных заявлений", и вновь повторил тезис российской пропаганды, упомянув "неонацизм". "Мы будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - сказал он.