Трамп заинтриговал: мы стали ближе к одной из сторон в переговорах по Украине

США стали ближе к одной из сторон в переговорах по миру между Украиной и Россией. Однако иногда Белый дом близок к тому, чтобы отказаться от посредничества.

В интервью программе Meet the Press президента США спросили, стало ли ближе достижение мирного соглашения между Украиной и Россией после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение о недрах. Трамп ответил, что надеется на это.

"Считаю, что мы стали ближе к одной из сторон, хотя, возможно, не настолько к другой. Посмотрим. Не хотел бы сейчас уточнять, к какой стороне мы ближе. Но мы заключили выгодное для американцев соглашение", - сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп предположил, что может наступить момент, когда США откажутся от роли посредника между Украиной и РФ. Однако отказался уточнить, что может стать "красной линией" для такого шага.

"Наступит момент, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, будьте дальше дураками". Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное... Возможно, ничего не получится - возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть (между Украиной и РФ - ред.)", - добавил он.