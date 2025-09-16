Путин пытается обмануть США и отсрочить санкции, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера Sky News.

Во время разговора с Ялдой Хаким в Президентском дворце в Киеве, главу государства спросили, считает ли он ошибкой прошедший в августе саммит российского и американского лидеров на Аляске.

"Я думаю, он многое дал Путину. И верю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы бы имели определенный результат", - сказал Зеленский.

В то же время, президент убежден, что Путин пытается обмануть Трампа.

"Он (Путин. - ред.) делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы США и Трамп не наложили на него санкции. И если вы и в дальнейшем будете откладывать их применение, тогда россияне будут лучше подготовлены", - сказал Зеленский.

Путин получил деизоляцию

Президент также убежден, что Путин "хотел вырваться из политической изоляции" благодаря саммиту на Аляске, и считает, что "он должен был заплатить больше" за эту встречу с президентом США.

Глава государства отметил, что российский диктатор "должен был получить удар в этой войне и остановиться", но "взамен получил деизоляцию".

"Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает двери для Путина к другим саммитам и форматам, потому что так оно есть, и мы это видим, мы это наблюдаем. И я не думаю, что он за это что-то заплатил", - сказал Зеленский.

Санкций недостаточно, нужна сила

Президент также подчеркнул, что Путин "должен заплатить, во-первых, потому что он начал войну, и, во-вторых, потому что пытается найти выход из изоляции".

По мнению главы государства, "очень важно не давать Путину этого пространства, иначе он не почувствует, что вынужден остановить войну".

"Он (Путин - ред.) ведет войну, и все пытаются его остановить спорами, просьбами, но вместо этого необходимо применить силу. Он понимает силу. Это его язык. Это тот язык, который он понимает", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же, как и русский, свой родной язык".

В связи с этим, заявил глава государства, "мы очень просим европейские страны и США сделать и продемонстрировать это".

"Да, они делают некоторые шаги, например санкции, однако нужно делать больше и быстрее", - добавил Зеленский.