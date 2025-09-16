ua en ru
Путін намагається обдурити США та відтермінувати санкції, - Зеленський

Вівторок 16 вересня 2025 00:25
UA EN RU
Путін намагається обдурити США та відтермінувати санкції, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін намагається обдурити Дональда Трампа і Сполучені Штати, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю лідера Sky News.

Під час розмови з Ялдою Хакім у Президентському палаці в Києві, главу держави запитали чи вважає він помилкою саміт російського та американського лідерів на Алясці, що відбувся у серпні.

"Я думаю, він багато чого дав Путіну. І вірю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", - сказав Зеленський.

Водночас, президент переконаний, що Путін намагається обдурити Трампа.

"Він (Путін. - ред.) робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб США і Трамп не наклали на нього санкції. І якщо ви й надалі відкладатимете їх застосування, тоді росіяни будуть краще підготовлені", - сказав Зеленський.

Путін отримав деізоляцію

Президент також переконаний, що Путін "хотів вирватися з політичної ізоляції" завдяки саміту на Алясці, і вважає, що "він мав заплатити більше" за цю зустріч із президентом США.

Глава держави зазначив, що російський диктатор "мав отримати удар у цій війні та зупинитися", але "натомість отримав деізоляцію".

"Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває двері для Путіна до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо. І я не думаю, що він за це щось заплатив", - сказав Зеленський.

Санкцій недостатньо, потрібна сила

Президент також наголосив, що Путін "має заплатити, по-перше, тому що він розпочав війну, і, по-друге, тому що намагається знайти вихід з ізоляції".

На думку глави держави, "дуже важливо не давати Путіну цього простору, бо інакше він не відчує, що змушений зупинити війну".

"Він (Путін - ред.) веде війну, і всі намагаються його зупинити суперечками, проханнями, але замість цього слід застосувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Це та мова, яку він розуміє", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Путін "не знає багатьох мов, але мову сили він розуміє так само, як і російську, свою рідну мову".

У зв'язку з цим, заявив глава держави, "ми дуже просимо європейські країни та США зробити і продемонструвати це".

"Так, вони роблять деякі кроки, наприклад санкції, але потрібно робити більше і швидше", - додав Зеленський.

Саміт на Алясці та вимоги Путіна

15 серпня в Анкориджі на Алясці відбувся саміт президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі російський лідер запропонував Трампу віддати під контроль Росії всю територію Донецької та Луганської областей в обмін на вивід російських військ з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Згодом Путін взагалі запропонував визнати частиною Росії всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

У відповідь Трамп висловив розчарування позицією очільника Кремля, а згодом почав погрожувати санкціями проти Росії та закликав країни НАТО припинити купувати російську нафту, щоб зупинити війну.

На початку вересня Путін заявив, що будь-які іноземні війська, які розмістять на території України в будь-якому правовому статусі, будуть законною ціллю для ударів з боку російської армії.

