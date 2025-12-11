Путин приказал своим войскам продолжить боевые действия в Украине "для выполнения задач"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

К тому же Путин цинично добавил, что "стратегическая инициатива" на фронте "полностью находится в руках российской армии".

"Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции", - сказал он на совещании по ситуации на фронте.

Кроме этого, он приказал своим войскам продолжить боевые действия для выполнения всех целей.

Диктатор отметил, что российские военные "продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту".

Мирный план США

Отметим, что до недавнего времени проходили переговоры между Украиной и США по мирному соглашению для завершения войны. Также недавно спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер, посетили Москву. В российской столице они встретились с Путиным, чтобы обсудить пункты мирного соглашения по Украине.

При этом в Кремле заявили, что во время встречи Уиткофф и Путин обсудили лишь общие подходы и территориальные вопросы, но без детального анализа американской инициативы.

По данным Bloomberg, пока Украина и Соединенные Штаты не смогли согласовать позиции по территориальному вопросу. Как сообщают источники издания, Вашингтон якобы стремится убедить Киев пойти на уступки по Донбассу, однако украинская сторона решительно отвергает эти предложения.

10 декабря Украина направила администрации президента США Дональда Трампа свой подробный, пошаговый ответ на последнюю версию американского мирного плана. Украинская сторона включила в этот ответ замечания и предложения по внесению правок, которые, среди прочего, касаются статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и временно оккупированных территорий.