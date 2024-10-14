Путин может поехать на саммит G20 в Бразилии, где его обязаны арестовать, - Костин

У Украины есть данные о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, который состоится в ноябре. Главу Кремля обязаны арестовать в случае визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Украины Андрея Костина для Reuters .

Костин отметил, что международному сообществу необходимо сплотиться, чтобы заставить российского диктатора ответить за свои преступления.

"Из-за информации о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что в случае ареста Путина Бразилия подтвердит свой статус демократического и правового государства.

Но если бразильские власти не захотят выполнять ордер на арест, по словам Костина, может возникнуть прецедент, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут безнаказанно путешествовать.

Неназванные бразильские чиновники рассказали Reuters, что их страна направила Путину стандартное приглашение на встречу G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но никаких признаков участия диктатора пока нет.