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Путін може поїхати на саміт G20 у Бразилії, де його зобов'язані заарештувати, - Костін

Понеділок 14 жовтня 2024 16:48
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Путін може поїхати на саміт G20 у Бразилії, де його зобов'язані заарештувати, - Костін Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна має дані про те, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) у Бразилії, який відбудеться в листопаді. Главу Кремля мають заарештувати у разі візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора України Андрія Костіна для Reuters.

Костін зазначив, що міжнародній спільноті необхідно згуртуватися, щоб змусити російського диктатора відповісти за свої злочини.

"Через інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати", - підкреслив генпрокурор.

Він додав, що у разі арешту Путіна Бразилія підтвердить свій статус демократичної та правової держави.

Але якщо бразильська влада не захоче виконувати ордер на арешт, за словами Костіна, може виникнути прецедент, при якому лідери, звинувачені в злочинах, зможуть безкарно подорожувати.

Неназвані бразильські чиновники розповіли Reuters, що їхня країна направила Путіну стандартне запрошення на зустріч G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але жодних ознак участі диктатора наразі немає.

Візит Путіна до Монголії

Нагадаємо, 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Таким чином главу Кремля мають заарештувати у країнах, які є членами МКС.

Нещодавно таке зобов'язання проігнорувала Монголія. На початку вересня російський диктатор приїхав до країни на святкування 85-ї річниці перемоги радянських військ у 1939 році над Японією у битві на річці Халкін-Гол у Монголії.

Більш детально про те, чому Улан-Батор відмовився заарештувати Путіна, - у матеріалі РБК-Україна.

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