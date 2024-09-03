Зачем Путин поехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МУС: мнение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин в эти дни находится с визитом в Монголии. Это первая его поездка с 2023 года в какую-либо страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и формально обязана задержать его по ордеру на арест за военные преступления в Украине.

РБК-Украина разбиралось, зачем Путин поехал в Монголию и почему эта страна игнорирует международный ордер.

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Каковы политические цели визита Путина в Монголию

Самолет Путина приземлился в монгольской столице вечером в понедельник. Но вместо наручников его ждали почетный караул и проход по красной ковровой дорожке. Утром во вторник состоялось официальная встреча с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. После лидеры приступили к переговорам в юрте - строении внутри государственного дворца.

В программе - празднование 85-й годовщины победы советских войск в 1939 году над Японией в битве на реке Халкин-Гол в Монголии. Ожидается, что представители РФ и Монголии подпишут ряд двусторонних документов.

Есть и первые результаты визита. В частности, подписано соглашение о совместных инвестициях до 220 млн долларов в строительство угольной электростанции. Также сообщается, что стороны почти утвердили технические аспекты проекта малой атомной станции в районе Новый Хархарум.

Как заявил монгольский лидер, визит Путина имеет важное значение для развития сотрудничества, в том числе по вопросам энергетики. В ответ российский диктатор заявил о переходе на расчеты в валютах, альтернативных доллару и евро, и пообещал рассмотреть возможность поставок газа потребителям в Монголии.

Одна из тем - строительство газопровода "Сила Сибири-2" из России в Китай, треть которого должна пройти по территории Монголии. По словам Путина, проект сейчас проходит экспертизу.

Отметим, накануне визита стало известно, что монгольская сторона не включила его в планы развития до 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале "Сила Сибири-2" на паузе. Что это за газопровод и почему Китай "динамит" Россию".

Ко всему прочему президент Монголии принял приглашение посетить саммит БРИКС. Он пройдет в октябре в российской Казани.

Фото: президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух и Владимир Путин в Улан-Баторе (kremlin.ru)

Нынешний визит доказывает: на сегодня не приходится говорить о тотальной изоляции Путина. Россия сталкивается с изоляцией от западных стран и таких союзников США, как Япония и Австралия. Однако многие страны, преимущественно Глобального Юга, сохраняют нейтралитет по отношению к российско-украинской войне и Путин свободно туда ездит, отмечает главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

По ее словам, Путин использует все возможности, которые есть, и его поездка в Монголию может преследовать три политические цели. Во-первых, дискредитировать работу международно-правовых учреждений и показать Глобальному Югу, что международные обязательства не настолько мощны..

Во-вторых, показать, что есть страны, которые готовы сотрудничать, несмотря на тесные связи з Западом. В силу географического положения Монголия ищет игроков, которые уравновешивали бы Россию и Китай. Таким так называемым "третьим соседом" являются США. Также в последнее время интенсифицировались контакты с Францией. Относительно недавно монгольского президента впервые принимали в Елисейском дворце.

"Это тоже очень показательно. Монголия в принципе достаточно привлекательная страна в контексте ресурсов, и кто туда только не приезжал, даже Папа Римский. Третья задача - продемонстрировать внутренней аудитории, что "мужественный президент не боится ограничений", и в определенной степени отвлечь ее от "ситуации в Курской области", - рассказала Гриценко.

Почему Монголия не арестовала Путина по ордеру МУС

Главной интригой было, решатся ли монгольские власти на арест Путина, как того требует Международный уголовный суд.

В 2023 году он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая ратифицировала Римский статут, несмотря на гарантии президента Южной Африки Сирила Рамафосы. В целом Путин с начала полномасштабной войны реже ездит за границу, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест за незаконную депортацию украинских детей, юрисдикцию МУС не признают.

В отличие от них, Монголия завершила процесс присоединения к международному суду в 2002 году. Более того, в конце прошлого года монгольский судья впервые попал в МУС, а власти говорили о росте и укреплении репутации страны на международной арене.

Как и все участники Римского статута, Монголия обязана сотрудничать с МУС, заявил пресс-секретарь суда Фади Эль Абдалла. При этом реального механизма обеспечения исполнения ордеров нет.

В прошлом другие лица, на которых выдавались ордера, не имели особых проблем при зарубежных визитах. Например, бывший суданский диктатор Омар аль-Башир в 2015 году свободно покинул ЮАР после саммита Африканского Союза. Спустя два года МУС признал, что Южная Африка нарушила обязательства, но не вынес данный вопрос на Совбез ООН, который мог принять решение о санкциях.

В понедельник Евросоюз выразил обеспокоенность тем, что Монголия может проигнорировать ордер на Путина. "Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими собственными интересами", - заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, но добавила, что позиция Улан-Батора может иметь юридические последствия.

Как пишет The Associated Press, более 50 российских политических эмигрантов, подписали открытое письмо, призывающее правительство Монголии "немедленно задержать Владимира Путина". К призыву присоединились правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. По данным Bloomberg, монгольское правительство заранее пообещало, что не арестует Путина.

Фото: Путин подписал с монгольским президентом несколько соглашений (kremlin.ru)

Ситуация действительно интересная, поскольку никто не заставлял монгольского президента приглашать Путина. Но вряд ли можно было ожидать, что Улан-Батор дистанцируется от Москвы. "Это априори невозможно. Все же это соседние страны с протяженной границей. К тому же Монголия в экономическом плане существенно полагается на РФ, что никак не исправить из-за географии", - отметила Гриценко в беседе с РБК-Украина.

Кроме того, Монголия придерживается постоянного нейтралитета. "Ждать сокращения связей с Россией, даже политических и дипломатических, мы вряд ли когда-нибудь сможем. Потому что для них сотрудничество с РФ - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнула эксперт.

А еще с учетом иррациональности российского руководства нельзя на 10% исключать, например, приграничные провокации. Конечно, никто не откроет "монгольский фронт", но любого рода манипулятивные шаги Россия вполне способна предпринять.

"Не могу представить ситуацию, при которой они бы решились на арест Путина. Хотя динамика сотрудничества с конца 1990-х затормозилась, Монголии уделялось меньше внимания, пока РФ строила неоимпериалистические планы, уровень политического доверия остается довольно стабильным", - добавила она.

Какие могут быть последствия для Монголии

Украина ожидаемо раскритиковала позицию Монголию и требует реакции. Как заявил спикер МИД Георгий Тихий, отказ арестовать Путина стал тяжелым ударом по системе международного правосудия.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив с ним ответственность за совершенные им военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы убедиться, что это имеет последствия для Улан-Батора", - подчеркнул он.

Политик, дипломат и историк Роман Безсмертный считает, что отказ арестовать российского диктатора будет иметь негативные последствия. Осложнение отношений с МУС может привести к тому, что поднимется вопрос об исключении монгольского судьи из состава суда, а также самой Монголии из состава подписантов Римского устава, отметил он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

При этом он соглашается, что даже в случае ареста Путина возникли бы проблемы с его доставкой в Гаагу. Монголия не имеет выхода к морю, окружена Россией с одной стороны, Китаем - с другой. "Давайте представим вариант (что задержали, - ред.) - вопрос, а как его дальше транспортировать? Через Китай - не пустят, через Россию - тем более, третьего пути нет, подземного не придумали", - добавил он.

Исключение из МУС было бы весьма уместным при условии, что такая процедура вообще есть. Поскольку в чем смысл участия Монголии, если она не выполняет взятые обязательства, задается вопросом Алина Гриценко.

Еще одна опция - разрыв дипломатических отношений. Но, по ее мнению, это крайняя мера и вряд ли Украине стоит идти на такой шаг.

"Монголия остается для нас интересной страной, там есть с кем и чем работать. Там достаточно относительно высокий уровень поддержки Украины. Есть представители политической элиты, которые открыто осуждают Россию за войну. Там даже призывали монгольские народы РФ - бурятов и калмыков - избегать мобилизации и обещали убежище", - объясняет эксперт.

Также опцией могут быть международные санкции. Однако Монголия заинтересована в диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, и внимание со стороны многих стран к ней увеличилось. Та же Франция после переворота в Нигере ищет альтернативный источник урана для своих АЭС, и потеря потенциального партнера в данной отрасли стало бы очень радикальным и сложным шагом.

"Проблема в том, что отказ арестовать Путина - в принципе удар по международному праву, к действенности механизмов которого есть претензии. Вопрос санкций достаточно многомерный и комплексный. Его следует обсуждать на многосторонних площадках по типу ООН", - добавила Гриценко.

При подготовке использовались: публикации российских СМИ, заявления представителей Международного уголовного суда, Евросоюза и Украины, комментарий главного консультанта Национального института стратегических исследований Алины Гриценко.