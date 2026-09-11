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Путин может поднять тему войны в Украине в разговоре с Моди

11:32 11.09.2026 Пт
1 мин
Песков рассказал, что диктатор рассказывает собеседникам во время встреч
aimg Валерий Ульяненко
Путин может поднять тему войны в Украине в разговоре с Моди Фото: Владимир Путин и Нарендра Моди (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе ближайших переговоров могут обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, диктатор во время встреч рассказывает собеседникам о том, что "происходит на земле".

"Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле", - сказал он.

Напомним, 10 сентября Песков заявил, что страна-агрессор даже не рассматривает "энергетическое перемирие" в войне против Украины, цинично назвав энергетику ее "слабым местом".

Отметим, по словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию войны в Украине. В Кремле отметили, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции Киева.

РБК-Украина также сообщало, что в Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах после визитов американских посланников в Москву и Киев.

В частности, Песков заявил, что Россия не исключает возможности возобновления трехстороннего формата переговоров по войне в Украине.

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