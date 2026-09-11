Путін може підняти тему війни в Україні у розмові з Моді

Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час ближчих переговорів можуть обговорити питання врегулювання війни в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, диктатор під час зустрічей розповідає співрозмовникам про те, що "відбувається на землі".

"Як правило, Путін, коли є час, використовує такі зустрічі для того, щоб поінформувати своїх співрозмовників про те, що насправді відбувається на землі", - сказав він.

Нагадаємо, 10 вересня Пєсков заявив, що країна-агресорка навіть не розглядає "енергетичне перемир'я" у війні проти України, цинічно назвавши енергетику її "слабким місцем".

Зазначимо, за словами Пєскова, Росія нібито готова до мирного врегулювання війни в Україні. Водночас у Кремлі зазначили, що подальший розвиток переговорного процесу залежить від позиції Києва.