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Путін може підняти тему війни в Україні у розмові з Моді

11:32 11.09.2026 Пт
1 хв
Пєсков розповів, що диктатор розповідає співрозмовникам під час зустрічей
aimg Валерій Ульяненко
Путін може підняти тему війни в Україні у розмові з Моді Фото: Володимир Путін і Нарендра Моді (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час ближчих переговорів можуть обговорити питання врегулювання війни в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, диктатор під час зустрічей розповідає співрозмовникам про те, що "відбувається на землі".

"Як правило, Путін, коли є час, використовує такі зустрічі для того, щоб поінформувати своїх співрозмовників про те, що насправді відбувається на землі", - сказав він.

Нагадаємо, 10 вересня Пєсков заявив, що країна-агресорка навіть не розглядає "енергетичне перемир'я" у війні проти України, цинічно назвавши енергетику її "слабким місцем".

Зазначимо, за словами Пєскова, Росія нібито готова до мирного врегулювання війни в Україні. Водночас у Кремлі зазначили, що подальший розвиток переговорного процесу залежить від позиції Києва.

РБК-Україна також повідомляло, що у Кремлі зробили нову заяву щодо мирних переговорів після візитів американських посланців до Москви та Києва.

Зокрема, Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості відновлення тристороннього формату переговорів щодо війни в Україні.

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