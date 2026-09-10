Россия даже не рассматривает перемирие в одной из важных сфер войны против Украины, цинично называя энергетику ее "слабым местом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова для "РИА-Новости".

Россия не хочет перемирия

По словам Пескова, энергетическое перемирие с Украиной пока предметно не обсуждается.

Также пресс-секретарь диктатора цинично отметил, что энергетика является слабым местом Украины.

"Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той отрасли, которая является для них ахиллесовой пяткой - в энергетике", - сказал он.

И лживо подчеркнул, что Россия предпочитает "мирное урегулирование конфликта в Украине".

Другие заявления Пескова

Еще Песков похвастался, что российские военные якобы системно и планомерно бьют по целям в Украине в ответ на удары Киева.

"Ситуация на земле для Украины становится все хуже", - нагло говорит он.

Приспешник Путина добавил, что Абу-Даби будет в повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию. Однако при условии, что дело дойдет до предметного обсуждения.