У Путина сделали циничное заявление об энергетическом перемирии с Украиной: "Ахиллесова пята"
Россия даже не рассматривает перемирие в одной из важных сфер войны против Украины, цинично называя энергетику ее "слабым местом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова для "РИА-Новости".
Россия не хочет перемирия
По словам Пескова, энергетическое перемирие с Украиной пока предметно не обсуждается.
Также пресс-секретарь диктатора цинично отметил, что энергетика является слабым местом Украины.
"Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той отрасли, которая является для них ахиллесовой пяткой - в энергетике", - сказал он.
И лживо подчеркнул, что Россия предпочитает "мирное урегулирование конфликта в Украине".
Другие заявления Пескова
Еще Песков похвастался, что российские военные якобы системно и планомерно бьют по целям в Украине в ответ на удары Киева.
"Ситуация на земле для Украины становится все хуже", - нагло говорит он.
Приспешник Путина добавил, что Абу-Даби будет в повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию. Однако при условии, что дело дойдет до предметного обсуждения.
Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию войны в Украине. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Киева.
Также сообщалось, что в Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах после визита американских посланников сначала в Москву, а затем в Киев. Песков говорит, что Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине.