В Кремле сделали новое заявление о переговорах после визитов Кушнера и Уиткоффа

В Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах после визита американских посланников сначала в Москву, а затем в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, которые цитируют росСМИ.

Песков заявил, что Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, Москва вроде бы высоко ценит миротворческие усилия американской стороны.

Спикер Кремля добавил, что глава Кремля Владимир Путин лично благодарил президента США Дональда Трампа за стремление к миру.

Песков не рассказал, чем предложения эмиссаров США во время встречи с Путиным отличались от так называемой "формулы Анкориджа".

Также в Кремле говорят, что пока нет информации о результатах контактов американских переговорщиков с руководством Украины.

Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным.