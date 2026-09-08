ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

У Путина сделали заявление о "готовности" к миру с Украиной

12:59 08.09.2026 Вт
2 мин
В стране-агрессоре снова нафантазировали о "движении вперед" окупантов на фронте
aimg Валерий Ульяненко
У Путина сделали заявление о "готовности" к миру с Украиной Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия якобы готова к мирному урегулированию войны в Украине, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Киева.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"О динамике на фронте известно всем экспертам - мы продвигаемся вперед. Но ежеминутно мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такая реальность", - нафантазировал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что страна-агрессор рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной по завершению войны.

По его словам, ведется серьезная работа - американские переговорщики тратят много времени и сил во время визитов в Москву и Киев.

"Мы надеемся, что в этом плане наметятся определенные сдвиги. Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате - с участием России, Украины и США", - заявил пресс-секретарь диктатора.

Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с российским диктатором.

Встреча в Кремле продолжалась около трех часов. Путин в начале разговора заявил, что ситуация в Украине "сложная".

Отметим, вчера Песков заявил, что страна-агрессор якобы "высоко ценит" миротворческие усилия американской стороны.

По словам спикера Кремля, российский диктатор лично благодарил президента США Дональда Трампа за стремление к миру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Песков Война в Украине
Новости
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"