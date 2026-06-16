У Путина было две цели: ISW объяснил, почему Россия атаковала Лавру

Массированный удар России по Украине в ночь на 15 июня, в ходе которого был нанесен удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, имел не только военный, но и психологический эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин использует масштабные комбинированные атаки для оказания давления на гражданское население Украины.

По оценке ISW, такие удары призваны продемонстрировать силу России и одновременно посеять страх среди украинцев.

"Путин применяет масштабные пакеты ударов против Киева, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от глубоких ударов Украины", - говорится в отчете.

Россия придумала новую версию удара по Лавре и обвинила Украину

Также российское информационное пространство пытается отвлечь внимание от своей вины — обвиняя Украину или оправдывая удары как военную необходимость.

В частности, Минобороны РФ заявило, что якобы «подтвержденные сообщения» указывают на то, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила Киево-Печерскую лавру.

Представители Украины оперативно опровергли эти обвинения. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что обломки зенитной ракеты на земле действительно могли появиться в результате боевой работы ПВО, которая, вероятно, перехватила вражескую сверхзвуковую ракету "Циркон".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что Россия начала скоординированную атаку в информационном пространстве.

Враг пытается навязать миру два противоположных нарратива: либо украинская армия сама разрушает свои исторические объекты, либо эти памятники являются легитимными военными целями для российской армии.

Отметим, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дерзко заявила, что Запад сфабриковал утверждение о том, что страна-агрессор нанесла удар по Киево-Печерской лавре.

Кроме того, она повторила утверждение российского Министерства обороны, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила это место.

Другие российские чиновники также утверждали, что Украина инсценировала удар по Киево-Печерской лавре и что Киев обвиняет Москву в ударе лишь для того, чтобы спровоцировать ответ.