У Путина было две цели: ISW объяснил, почему Россия атаковала Лавру
Массированный удар России по Украине в ночь на 15 июня, в ходе которого был нанесен удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, имел не только военный, но и психологический эффект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин использует масштабные комбинированные атаки для оказания давления на гражданское население Украины.
По оценке ISW, такие удары призваны продемонстрировать силу России и одновременно посеять страх среди украинцев.
"Путин применяет масштабные пакеты ударов против Киева, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от глубоких ударов Украины", - говорится в отчете.
Россия придумала новую версию удара по Лавре и обвинила Украину
Также российское информационное пространство пытается отвлечь внимание от своей вины — обвиняя Украину или оправдывая удары как военную необходимость.
В частности, Минобороны РФ заявило, что якобы «подтвержденные сообщения» указывают на то, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила Киево-Печерскую лавру.
Представители Украины оперативно опровергли эти обвинения. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что обломки зенитной ракеты на земле действительно могли появиться в результате боевой работы ПВО, которая, вероятно, перехватила вражескую сверхзвуковую ракету "Циркон".
В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что Россия начала скоординированную атаку в информационном пространстве.
Враг пытается навязать миру два противоположных нарратива: либо украинская армия сама разрушает свои исторические объекты, либо эти памятники являются легитимными военными целями для российской армии.
Отметим, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дерзко заявила, что Запад сфабриковал утверждение о том, что страна-агрессор нанесла удар по Киево-Печерской лавре.
Кроме того, она повторила утверждение российского Министерства обороны, что украинская ракета-перехватчик Patriot поразила это место.
Другие российские чиновники также утверждали, что Украина инсценировала удар по Киево-Печерской лавре и что Киев обвиняет Москву в ударе лишь для того, чтобы спровоцировать ответ.
Что известно о нападении на Лавру
Напомним, в результате российской атаки 15 июня была повреждена Киево-Печерская лавра.
На территории святыни вспыхнул пожар на крыше Успенского собора после попадания в Степановский придел. Огонь удалось потушить, однако собор получил повреждения, в частности пострадали иконостас, росписи и фрески.
После удара из Лавры срочно эвакуировали древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы, которые могли оказаться под угрозой из-за последствий обстрела. Для посетителей комплекс временно закрыли.
Митрополит Епифаний назвал атаку армии РФ очередным преступлением против человечности и христианства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты целенаправленно нанесли удар по части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и "Мистецький Арсенал".
Впоследствии СБУ установила, какими беспилотниками Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре.
Минобороны РФ выдало свою версию массированного удара по Украине.