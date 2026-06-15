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"Цели достигнуты": в РФ цинично отчитались об атаке на Украину, во время которой пылала Лавра

10:59 15.06.2026 Пн
2 мин
Как Москва пыталась оправдать ночной удар?
aimg Елена Чупровская
"Цели достигнуты": в РФ цинично отчитались об атаке на Украину, во время которой пылала Лавра Фото: последствия удара по Лавре (t.me/dsns_telegram)
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Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по Украине, цинично заявив о попадании по военным целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Что заявила Москва

Согласно заявлению ведомства, российские вооруженные силы нанесли массированный удар "высокоточным оружием" по Киеву, Харькову и Днепру. Целью, по их словам, были объекты оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и центры комплектования армии.

Для атаки, согласно их заявлениям, применялось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Попадание по Киево-Печерской лавре ведомство в РФ цинично объяснило, что якобы ракета комплекса "Патриот" попала в Лавру - то есть, по версии оккупантов, в памятник ударила украинская противовоздушная оборона.

О попадании по киностудии имени Александра Довженко и терминалу "Новой почты" Минобороны России заявило, что в первой локации якобы собирали дроны, а на "Новой почте" хранились товары двойного назначения.

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Обстрел Киева: что известно о последствиях

Как сообщало РБК-Украина, ночью под атаку попала Киево-Печерская лавра, вспыхнул Успенский собор. Повреждения зафиксировали в десяти районах Киева, есть погибшие.

Под атаку попала и Киевская область. В пяти районах повреждены дома, среди пострадавших есть ребенок.

Напомним, в то же утро стало известно об ударе по киностудии Довженко. Пожар уничтожил сто тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

Как сообщало РБК-Украина, количество пострадавших от атаки на Киев резко возросло до 30 человек. Пять человек погибли.

Также РБК-Украина писало об арсенале ночного удара. Россия применила более 680 средств поражения, ПВО уничтожила или подавила 632 воздушные цели.

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