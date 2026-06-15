Не помогайте врагу: в Воздушных силах обратились к украинцам после обстрела Киева
Российские пропагандисты используют опубликованные украинцами фото обломков ракет для распространения фейков о том, что Украина якобы сама себя обстреливает.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook.
"Очередной массированный обстрел Киева - один из крупнейших по количеству "баллистики". Противовоздушная оборона применяет Patriot! Из-за массированной атаки врага, к сожалению, есть разрушения, погибшие и пострадавшие, горит Лавра", - сообщил представитель ПС.
Украинцы фотографируют фрагмент ракеты Patriot, которая сегодня ночью вероятно сбила российский "Циркон", и, даже не понимая чья она, публикуют это фото в сетях.
Читайте также: Игнат назвал особенность массированной атаки с "Цирконами"
Вражеские Telegram-каналы начали распространять фото ракеты к Patriot, которая, вероятно, сбила российский "Циркон", и утверждать, что по Лавре якобы ударила сама Украина.
Игнат подчеркнул, что именно поэтому не нужно выставлять в соцсети фото обломков любых ракет.
"Вот пример (на скриншотах с вражеских ТЛГ-каналов), как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли!", - пояснил он.
Фото: скриншот из вражеских Telegram-каналов (facebook.com/yuriy.ignat)
Что известно об обстреле Лавры
Напомним, Россия в ночь на 15 июня осуществила массированный обстрел по Украине. Основной целью врага стал Киев, где прилет был в частности в Успенский собор Киево-Печерской лавры в самом центре города.
На российский удар эмоционально отреагировал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, который осудил атаку на одну из главных христианских святынь страны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты целенаправленно били по части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и "Мистецький арсенал".
По его словам, для атаки россияне использовали ударные дроны "Герань-2".
На месте попадания были обнаружены фрагменты корпуса и двигателя вражеского дрона, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.
Как выглядит святыня после российского удара - читайте в репортаже РБК-Украина.