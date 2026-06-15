Не помогайте врагу: в Воздушных силах обратились к украинцам после обстрела Киева

Российские пропагандисты используют опубликованные украинцами фото обломков ракет для распространения фейков о том, что Украина якобы сама себя обстреливает.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook .

"Очередной массированный обстрел Киева - один из крупнейших по количеству "баллистики". Противовоздушная оборона применяет Patriot! Из-за массированной атаки врага, к сожалению, есть разрушения, погибшие и пострадавшие, горит Лавра", - сообщил представитель ПС.

Украинцы фотографируют фрагмент ракеты Patriot, которая сегодня ночью вероятно сбила российский "Циркон", и, даже не понимая чья она, публикуют это фото в сетях.

Вражеские Telegram-каналы начали распространять фото ракеты к Patriot, которая, вероятно, сбила российский "Циркон", и утверждать, что по Лавре якобы ударила сама Украина.

Игнат подчеркнул, что именно поэтому не нужно выставлять в соцсети фото обломков любых ракет.

"Вот пример (на скриншотах с вражеских ТЛГ-каналов), как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли!", - пояснил он.

Фото: скриншот из вражеских Telegram-каналов (facebook.com/yuriy.ignat)