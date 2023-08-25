Путин руководит через страх. В Британии считают, что его дни сочтены

Российский диктатор Владимир Путин руководит через страх, а не лояльность. Он теряет популярность среди элит, так что в будущем его могут "заменить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам обороны Британии Тобиаса Эллвуда в интервью Sky News .

Он не согласен с оценкой некоторых аналитиков о том, что со смертью Пригожина "главная угроза Путину исчезла", и российский диктатор может стать сильнее.

Эллвуда отметил, что политика, которая заключается в "устранении инакомыслящих в таких масштабах, как сейчас делает Путин", свидетельствует о том, что "доверие к ближайшему окружению Кремля исчезло".

По его словам, Путин сейчас "руководит через страх, а не лояльность", а российские олигархи и элита больше не видят в нем "надежного гаранта" своего статуса.

"Возможно, Пригожин и мертв, но ущерб нанесен, потому что он показал, насколько плохо шло вторжение Путина в Украину", - сказал он.

Эллвуд добавил, что Путин "глубоко унижен на многих фронтах", ведь ЧВК "Вагнера" было "очень грозным подразделением" в Украине и одним из немногих компетентных российских боевых сил, а теперь его нет.

В то же время западные санкции наносят ущерб российскому народу.

По словам Эллвуда, взгляд на российскую историю говорит о том, что может произойти дальше.

"Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется. И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже запущен. Я подозреваю, что дни Путина очень сильно сочтены", - добавил он.

Авария самолета Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту, среди которых числился и Пригожин.

Официально смерть Пригожина не подтвердили, но российские СМИ сообщают, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета. Американская разведка также считает, что Пригожин погиб.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает информацией о сбитии бизнес-джета российской ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

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