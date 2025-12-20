ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину и часть Европы, - Reuters

Суббота 20 декабря 2025 05:44
UA EN RU
Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину и часть Европы, - Reuters Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин по-прежнему намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы бывшего СССР, несмотря на стремление российских переговорщиков к прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, о такой оценке разведки США рассказали шесть источников издания. По словам одного из них, последняя оценка датируется концом сентября.

Таким образом, выводы США остаются неизменными с тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году. Как говорят источники, оценки в значительной степени совпадают с мнением европейских лидеров и разведслужб о том, что диктатор РФ жаждет захватить всю Украину и территории бывших стран Советского Союза, включая членов альянса НАТО.

"Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", - сказал Майк Куигли, член Демократической партии и член Комитета по разве Палаты представителей США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ