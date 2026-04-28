"Путин хочет уничтожить население". Разговор Трампа с королем Британии прочитали по губам

Президент США Дональд Трамп в первые минуты встречи с королем Великобритании Чарльзом III, вероятно, сделал тревожное заявление о планах российского диктатора Владимира Путина на войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Как пишет издание, профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг расшифровала разговор Трампа с королем.
После обмена приветствиями американский лидер якобы упомянул покушение на его жизнь, которое произошло во время торжественного ужина с журналистами.
"Я бы предпочел не стоять здесь слишком долго", - сказал в ответ британский монарх.
После этого американский лидер, вероятно, резко сменил тему.
"Сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны", - сказал Трамп.
Король Чарльз предложил обсудить этот вопрос позже, но президент США продолжил:
"У меня есть ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население".
После этого разговор переключился на "гордость" Трампа - проект по строительству бального зала на территории Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов.
Затем президент США и первая леди пригласили гостей в Белый дом.
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он "разговаривает" с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он выразил надежду, что США добьются результата в контексте мирных усилий по завершению войны РФ против Украины.
Также недавно Трамп заявлял, что если российский диктатор Владимир Путин согласится посетить саммит G20 в Майами, это "будет очень полезно".