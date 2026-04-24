"Было бы полезно": Трамп о возможном визите Путина на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил главу Кремля Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", - сказал Трамп.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, правдивой ли является информация в СМИ о том, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Ответ лидера США был таков:

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 23 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили к участию на саммит G20 в США на высшем уровне, который пройдет в декабре этого года. Но Панкин добавил, что решение об участии будет принято ближе к событию.

Уже вечером того же дня The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит лидеров G20. Он, предварительно, пройдет в гольф-клубе Трампа "Дорал" в Майами.

"На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров", - сказал источник издания.

К слову, ранее росСМИ писали, что возможность участие диктатора РФ на саммите G20 в 2026 году зависит от динамики развития российско-американских отношений.