UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Удари по Туапсе Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

"Путін хоче знищити населення". Розмову Трампа з королем Британії прочитали по губах

17:35 28.04.2026 Вт
2 хв
Що президент США нашептав королю Чарльзу III?
aimg Іван Носальський
Фото: король Британії Чарльз III та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп у перші хвилини зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III, ймовірно, зробив тривожну заяву про плани російського диктатора Володимира Путіна на війну.

Як пише видання, професійний читець по губах Нікола Хіклінг розшифрувала розмову Трампа з королем.

Після обміну привітаннями американський лідер нібито згадав замах на його життя, який стався під час урочистої вечері з журналістами.

"Я б вважав за краще не стояти тут занадто довго", - сказав у відповідь британський монарх.

Після цього американський лідер, імовірно, різко змінив тему.

"Зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни", - сказав Трамп.

Король Чарльз запропонував обговорити це питання пізніше, але президент США продовжив:

"У мене є відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення".

Після цього розмова переключилася на "гордість" Трампа - проєкт з будівництва бального залу на території Білого дому вартістю 400 мільйонів доларів.

Потім президент США і перша леді запросили гостей до Білого дому.

Розмови Трампа з Путіним

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявляв про те, що він "розмовляє" з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Він висловив сподівання, що США доб'ються результату в контексті мирних зусиль щодо завершення війни РФ проти України.

Також нещодавно Трамп заявляв, що якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться відвідати саміт G20 у Маямі, це "буде дуже корисно".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
