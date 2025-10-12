Путин хочет "засыпать" НПЗ миллиардами на фоне украинских дипстрайков, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин на фоне ударов украинских дронов по российским нефтезаводам разрешил НПЗ получать многомиллиардные субсидии в виде "финансовой помощи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что российский диктатор значительно ослабил правила предоставления топливных субсидий для российских нефтеперерабатывающих заводов. Это происходит на фоне все более частых и удачных атак украинских дронов на нефтепереработку.
Подписанный 11 октября указ Путина позволяет НПЗ сохранять право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные правительством РФ так называемые "пороговые цены". Изменения будут действовать с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
Такими изменениями Путин планирует поощрить российских производителей топлива продолжать поставки на внутренний рынок в условиях привлекательных экспортных цен. Действующие правила позволяют выплачивать НПЗ субсидии в случае, если рыночная оптовая цена на бензин не превышает 10% от "пороговой", или 20% - для дизельного топлива.
За 2024 год российское правительство выплатило НПЗ 1,8 триллиона рублей субсидий, а за девять месяцев 2025 года - только 716 миллиардов. В то же время активные украинские удары по НПЗ выводят заводы из строя и уже вызвали топливный кризис.
Отметим, что после усиления атак Украины на российские НПЗ не менее 57 российских регионов так или иначе ощутили на себе влияние топливного кризиса. Это больше, чем половина всех субъектов РФ. Не лучше ситуация во временно оккупированном Крыму, где бензин выдают по 20 литров на одну машину.
Всего в течение августа-сентября из-за ситуации с топливом в РФ закрылись 360 АЗС. Фактически, как подсчитали эксперты, сейчас каждая 50-я АЗС в России больше не продает бензин. Власти РФ в связи с дефицитом топлива решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу.