Путин хочет "засыпать" НПЗ миллиардами на фоне украинских дипстрайков, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что российский диктатор значительно ослабил правила предоставления топливных субсидий для российских нефтеперерабатывающих заводов. Это происходит на фоне все более частых и удачных атак украинских дронов на нефтепереработку.

Подписанный 11 октября указ Путина позволяет НПЗ сохранять право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные правительством РФ так называемые "пороговые цены". Изменения будут действовать с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

Такими изменениями Путин планирует поощрить российских производителей топлива продолжать поставки на внутренний рынок в условиях привлекательных экспортных цен. Действующие правила позволяют выплачивать НПЗ субсидии в случае, если рыночная оптовая цена на бензин не превышает 10% от "пороговой", или 20% - для дизельного топлива.

За 2024 год российское правительство выплатило НПЗ 1,8 триллиона рублей субсидий, а за девять месяцев 2025 года - только 716 миллиардов. В то же время активные украинские удары по НПЗ выводят заводы из строя и уже вызвали топливный кризис.