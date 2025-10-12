Путін хоче "засипати" НПЗ мільярдами на тлі українських дипстрайків, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін на тлі ударів українських дронів по російських нафтозаводах дозволив НПЗ отримувати багатомільярдні субсидії у вигляді "фінансової допомоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що російський диктатор значно послабив правила надання паливних субсидій для російських нафтопереробних заводів. Це відбувається на тлі все частіших та вдалих атак українських дронів на нафтопереробку.

Підписаний 11 жовтня указ Путіна дозволяє НПЗ зберігати право на субсидії навіть у випадку, якщо ринкові оптові ціни на бензин та дизельне паливо значно перевищать встановлені урядом РФ так звані "порогові ціни". Зміни діятимуть з 1 жовтня 2025 року по 1 травня 2026 року.

Такими змінами Путін планує заохотити російських виробників палива продовжувати постачання на внутрішній ринок в умовах привабливих експортних цін. Чинні правила дозволяють виплачувати НПЗ субсидії у випадку, якщо ринкова оптова ціна на бензин не перевищує 10% від "порогової", або 20% - для дизельного палива.

За 2024 рік російський уряд виплатив НПЗ 1,8 трильйона рублів субсидій, а за дев'ять місяців 2025 року - тільки 716 мільярдів. Водночас активні українські удари по НПЗ виводять заводи з ладу та вже спричинили паливну кризу.