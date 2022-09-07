У Росії запропонували нову дату "референдумів" на захоплених територіях України

У Росії знову відсунули проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчака.

За його словами, день народної єдності - це історична дата, яка "нас усіх поєднує у простір "руського миру", про який мріють жителі Донбасу та звільнених територій".

За словами Турчака, "референдуми" обов'язково відбудуться вже цього року.

"Тут жодних сумнівів бути не може", - додав він.