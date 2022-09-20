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У Зеленского назвали причину массового желания оккупантов присоединиться к России

Новина українською →
Украина, Вторник 20 сентября 2022 14:21
У Зеленского назвали причину массового желания оккупантов присоединиться к России Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Флешмоб "референдумов", устроенный оккупантами на захваченных территориях Украины свидетельствует о страхе. Именно поэтому подобные заявления - не больше, чем манипуляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." - так он описал попытки оккупантов провести псевдореферендумы о присоединении к РФ.

По словам Ермака, именно так выглядит ужас разгрома.

"Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - заверил он.

Как сообщалось, "Общественный совет" Херсонской области обратился к "председателю" региона с инициативой немедленно провести "референдум" о признании региона субъектом РФ.

Также "Общественная палата" так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России.

Напомним, что оккупанты в так называемой "ЛНР" тоже попросили так называемую "власть" провести псевдореферендум по присоединению к России.

При этом ранее сообщалось, что из-за успешного контнаступления ВСУ российская власть отложила на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к России" так называемых "ЛДНР" и оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

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