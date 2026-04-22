Эрдоган пытается возобновить прямой диалог между Украиной и Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре Эрдоган заявил, что Турция сейчас работает над организацией встречи на уровне лидеров.
"Эрдоган отметил, что Турция стремится, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров", - говорится в сообщении президентской администрации о результатах встречи.
Ранее Украина обратилась к Турции с просьбой помочь организовать встречу на высшем уровне с Россией, поскольку страна с начала полномасштабной войны поддерживает рабочие контакты с обеими сторонами.
В Анкаре, в частности, отметили, что Турция продолжает дипломатические усилия как по войне в Украине, так и для снижения напряженности вокруг Ирана.
Во время разговора с Рютте Эрдоган также подчеркнул важность сохранения трансатлантических связей, одновременно призвав европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за безопасность.
Напомним, 17 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным при участии также президента США Дональда Трампа и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Сам Эрдоган высказывался о готовности Анкары принять новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией.
Впоследствии пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским только при условии, что она станет финальным этапом переговоров. По его словам, такая встреча имеет смысл только для "финализации договоренностей".